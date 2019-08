„Da entschlüpft mir, einem politisch naiven Menschen, ein zartes ,Na und?‘. Es ist nun einmal so, dass die ÖVP über eine betuchtere Anhängerschaft verfügt als die Liste JETZT. Das mag laut Lenin ein Menschheitsverbrechen sein. Da sich Lenin aber nicht flächendeckend durchgesetzt hat, meine ich: Die betuchte Dame kann mit ihrem sauer Erheirateten tun, was sie will. Besser, sie spendet, als dass man heimlich bei gefälschten Oligarchennichten vorstellig werden muss. Zumal Frau Horten schon 1966 den Jackpot in der Gestalt des gleichnamigen Milliardärs geknackt hat und daher (anders als andere) am kleinen Glücksspiel desinteressiert sein dürfte. Auch hat sie nie die Hände nach der ,Krone‘ und dem Straßenbau ausgestreckt", so der Wahlkampfschiedsrichter weiter.