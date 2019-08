Unübersichtliche Situation

Zur gleichen Zeit fuhren ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn mit seinem E-Moped auf Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof und ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn mit seinem Pkw in die Gegenrichtung. Bei der Kreuzung mit dem Laaber Holzweg wollte der Pkw-Lenker nach links einbiegen, musste jedoch auch vorrangbedingt wegen dem Lenker des E-Mopeds anhalten.