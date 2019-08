Unwissenheit schützt nicht vor Strafe

Das müssen auch immer wieder Passagiere an heimischen Flughäfen feststellen: So entdeckten Zöllner kürzlich auf dem Flughafen Salzburg Stachelschweinstachel, die sich ein Reisender als Souvenir mitgenommen hatte. Ein anderer Urlauber hatte Schlangenwein mit einer eingelegten Cobra aus Thailand in seinem Gepäck. Ansonsten geht es auf dem Alpenflughafen aber eher ruhig zu: „Meistens entdecken wir geschmuggelte Zigaretten“, so ein Sprecher des Finanzministeriums, dem der Zoll untersteht.