24 Praxen für Vertragsärzte sind derzeit in Niederösterreich unbesetzt. Spätestens im Herbst folgt Nummer 25: In Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya gibt es ab Oktober keinen Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag, viele Patienten sind verzweifelt. Generell hat das Land ja - wie berichtet - eine eigene Initiative für solche Notfälle gestartet: Ärzte aus Krankenhäusern sollen gelegentlich in den Ordinationen vor Ort einspringen.