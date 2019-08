Kristijan Dobras hat in Australien einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 26-jährige Mittelfeldspieler heuerte nach dem Ende seines Engagements bei Fußball-Bundesligist SCR Altach bei Melbourne Victory an. Der vom 50-jährigen Deutschen Marco Kurz gecoachte Club gab die Verpflichtung des in Kroatien geborenen Akteurs am Dienstag bekannt, er erhält dort einen Einjahresvertrag.