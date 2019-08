Laut „Sky News“ gilt Palangka Raya auf der Insel Borneo als Favorit. Der Großraum um diese Stadt ist größer als bei Jakarta, es leben dort derzeit nur etwa eine Viertelmillion Menschen. Zum Vergleich: In Jakarta leben offiziell zehn Millionen Menschen, in der umliegenden Metropolregion sind es rund dreimal so viele.