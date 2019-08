Der Duden definiert Heimat als „Land, Landesteil oder Ort, in dem man (geboren und) aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt“. Und so geht es vermutlich vielen. Sie denken beim Begriff Heimat an den Ort ihrer Kindheit, die Wege und Straßen, die sie kannten. Den Bäcker um die Ecke. Den Kirchturm. Die ersten blutigen Knie, den ersten Kuss, den ersten Liebeskummer. Heimat als Ort, der warme Erinnerungen wach werden lässt. Dessen Emotionalität erst in der Fremde besonders spürbar wird, dann, wenn man ihn vermisst: „Heimweh“.