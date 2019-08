Mit einem leisen Blubbern begrüßt mich „Nordwind“, als ich am Morgen in den Stall komme. Das weiche Pferdemaul des Wallachs sucht beim Betreten seiner Box nach dem Leckerli in meiner Tasche. Nachdem ich seine Hufe ausgekratzt und sein Fell gestriegelt habe, bekommt er es dann auch. Wir, ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Reitbegeisterten, sind in Unterweißenbach, auf dem Hof der Familie Kern. Gemeinsam mit Wanderreit-Pionier Felix Kern reiten wir einen Teil des 110 Kilometer langen Johannesrittes. Nicht nur wir Menschen sind aufgeregt, auch die Pferde wissen, dass es bald losgeht. Normalerweise leben sie im Offenstall auf der Nordweide, einem weiteren Betrieb der Kerns, bei Felix‘ Sohn Andi.