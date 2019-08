„Liam wohnt in Byron bei Chris, Isabel bewegt sich dort in den selben Kreisen und sie haben Zeit zusammen verbracht“, zitiert das australische Magazin „Woman‘s Day“ einen Insider. Aus einer „ziemlich guten Freundschaft“ könne sich durchaus mehr entwickeln, ist dieser sich sicher. „Sie ist zurzeit in Europa und fühlt sich deshalb schlecht, ist aber extra nach Australien geflogen, als es Liam richtig mies ging. Außerdem schreiben die beiden sich ständig Nachrichten“, so der Insider weiter.