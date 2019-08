Männer mit Bart sind laut Frauen bessere Partner

Der Bart kam vor ein paar Jahren plötzlich wieder in Mode. Aus gutem Grund anscheinend. Psychologen von der University of Queensland in Australien haben sich nämlich mit der Frage beschäftigt, wie Männer mit Bart auf Frauen wirken. 8520 Probandinnen nahmen an der Studie teil und waren sich einig: Sie finden Männer mit Bart nicht nur attraktiver als glattrasierte, sondern halten sie auch für den besseren Partner.