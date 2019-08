In der Nacht auf Samstag war es in einer Wohnung in Feffernitz plötzlich laut geworden. Besorgte Nachbarn alarmierten deshalb die Polizei. Die Beamten machten kurz darauf eine grauenvolle Entdeckung: Die hochschwangere Frau lag leblos in der Badewanne. Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben, vermutlich wurde die Mutter aber ertränkt.