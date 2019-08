Irina Moroziuk ist die Ehefrau von Mykola Moroziuk, einem ukrainischen Verteidiger (31), der derzeit in der Türkei bei Caykur Rizespor spielt. Auf Instagram hat sie diese starke Freestyle-Nummer gepostet und seitdem sind die meisten Sportfans hellauf begeistert von ihren Freestyle-Fußballkünsten. Sie soll nicht zum ersten Mal ein Freestyle-Video onlinegestellt haben, auch auf Instagram ist sie sehr aktiv. Ihre Fangemeinde ist stetig am Wachsen, obwohl sie in einem ihrer Postings behauptete, der Feminismus sei ein Witz.