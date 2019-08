In einer Studie, die Anfang des Jahres im „Journal of Consulting and Clinical Psychology“ veröffentlicht wurde, schilderte Craske, dass Menschen, denen im Rahmen einer Behandlung positive Erfahrungen vermittelt wurden, über weniger Depressionen, Angst und Stress klagten als solche, die an einer Standardbehandlung teilnahmen, die sich auf die Behandlung negativer Symptome konzentriert.