Bestand der Nattern gesichert - Dorfbewohner genervt

Die Maßnahmen der „Arbeitsgemeinschaft Äskulapnatter“ verfehlten ihre Wirkung nicht: Die größte Schlangenart in Mitteleuropa vermehrte sich so prächtig, dass sie sich immer näher auch an Menschen heranwagt. Viele sind genervt von den unerwünschten Gästen in Garten und auch Wohnräumen.