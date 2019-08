Studien zufolge passen sich zudem Babys von sportlichen Müttern unmittelbar nach der Geburt schneller an die Umwelt an und weisen bessere Werte bei Atmung, Puls, Muskelspannung, Reflexen und Hautfarbe (laut APGAR-Test) auf. Beim heurigen „Mama-Wandertag“ am malerischen Wiener Nussberg konnten sich die Teilnehmerinnen davon überzeugen, dass ein Babybauch kein Hindernis ist, mobil zu bleiben. Anbei ein paar Expertentipps von Hebamme Tanja Fussthaler, Yogalehrerin Sarah Lechner, Mam und Decathlon: „In der Schwangerschaft sind die Bänder aufgrund der hormonellen Veränderung gelockert. Deshalb gilt es, zunehmenden Druck auf den Beckenboden oder einen eingeschränkten Gleichgewichtssinn mit einzuplanen“, so Fussthaler. Also auf sicheren Untergrund und gute, bequeme Ausrüstung achten. Als Gepäck beim Gehen einen Rucksack wählen, der nicht mehr als 10 kg schwer sein sollte. Nordic-Walking-Stöcke dienen als sinnvolle Unterstützung.