China hat die Festnahme eines Mitarbeiters des britischen Konsulats in Hongkong bestätigt. Der Mann sei von der Polizei für 15 Tage in „Administrativhaft“ gesetzt worden, sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums am Mittwoch. Der Konsulatsmitarbeiter stamme aus Hongkong „und ist somit Chinese. Es handelt sich also um eine innere Angelegenheit Chinas.“