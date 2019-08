Lieferant hatte einen Kilo Koks an Bord

Unter den Festgenommenen befanden sich auch fünf der nunmehr acht Hauptverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, für die Organisation, die Finanzierung und den Verkauf des Kokains zuständig gewesen zu sein. Am 1. April wurde dann der Lieferant, ein 38-jähriger Albaner, unmittelbar nach seiner Einreise nach Tirol in Wörgl festgenommen. In seinem Fahrzeug wurde ein Kilo Kokain gefunden.