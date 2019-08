Korrekt handeln bei leichten Blessuren

Kleine Schnitte zunächst etwas ausbluten lassen, um Schmutzpartikel aus dem Gewebe zu schwemmen. „Stark verschmutzte Verletzungen vorsichtig unter kühlem, fließendem Leitungswasser ausspülen. Die Kälte stoppt meist die Blutung. Anschließend die Wunde desinfizieren und verbinden“, so Dr. Pötscher. Im Gewebe steckende Fremdkörper sollten Ersthelfer in der Regel nicht herausziehen, rät der Chirurg, „da ansonsten die Gefahr zusätzlicher Verletzungen oder auch einer starken Blutung entsteht. Sehr kleine Splitter/Steinchen, die nur oberflächlich eingedrungen sind, vorsichtig mit einer Pinzette (vollständig!) entfernen.“ Leichtgradige Verbrennungen oder Verbrühungen zum Kühlen (max. fünf Minuten) unter fließendes, lauwarmes Wasser halten. Sie heilen in der Regel von selbst ab. Zu beachten: Verletzung sauber halten, Blasen nicht aufstechen! Kleine Verbrennungen werden mit einem sterilen, im besten Fall silberbeschichteten Verband, versorgt.