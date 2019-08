Mit 1854 Personen bzw. 34,7 Prozent wurde mehr als ein Drittel der eingebürgerten Personen bereits in Österreich geboren. Rund zwei Fünftel - das entspricht 2227 Personen bzw. 41,6 Prozent - der neuen österreichischen Staatsbürger waren vor der Einbürgerung Staatsangehörige entweder in Bosnien und Herzegowina (585 Personen), in der Türkei (485), in Serbien (418), im Kosovo (316), in der Russischen Föderation (230) oder in Afghanistan (193).