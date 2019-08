„Gewalteinwirkung gegen den Kopf“

Am Montag trafen sich die beiden zunächst in der Stadt und fuhren dann in das Haus der Eltern des 17-Jährigen in der Mühlsangergasse. Die in Simmering bekannte und angesehene Familie sei nicht zu Hause gewesen. Im Haus sei es dann zum Gewaltausbruch des jungen Mannes gekommen - er tötete laut eigener Aussage Fritz D. mit zwei herumstehenden Gegenständen, die er gegen den Kopf des Opfers schlug. Empfunden habe er dabei nichts. Bevor der 17-Jährige selbst die Polizei alarmierte, rief er seinen Arzt an.