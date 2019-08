Die 22-Jährige kam gegen 23.15 Uhr mit dem Zug am Bahnhof in Jenbach an und ging bis in die Gemeindestraße „Am Sportplatz“. Doch plötzlich lauerte ihr ein bisher unbekannter Mann auf. Er griff die Einheimische von hinten an, hielt ihr die Augen sowie den Mund zu und drückte sie mit Körperkraft zu Boden.