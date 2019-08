Nagelsmann muss wählen

Trainer Julian Nagelsmann hat also die Qual der Wahl. Und die wird in der Zukunft nicht kleiner: Verteidiger-Star Dayot Upamecano kehrt bald aus seiner Verletzungspause zurück und Patrik Schick könnte auch bald Leipziger werden. Der tschechische Angreifer von AS Roma könnte an die „Roten Bullen“ ausgeliehen werden. Mit einer Kaufoption.