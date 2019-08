Flohmarkt, Apps & Co.: Secondhand-Tracht boomt

Ein hochwertiges Trachtenoutfit ist nicht günstig. Online-Marktplätze für gebrauchte Dinge wie Shpock verschaffen Abhilfe: „Weil beispielsweise Dirndl oft nur wenige Male getragen werden, eignen sie sich ideal dazu, online verkauft zu werden“, so Denise Böhm. „Wir bemerken in den letzten Jahren geradezu einen Boom an Trachtenoutfits bei uns auf der Plattform. Der Großteil ist in exzellentem Zustand bzw. teilweise sogar ungetragen.“ Der Anteil an ungetragenen Dirndln, also jene, die mit „neu“, „ungetragen“ oder „mit Etikett“ beschrieben sind, macht in etwa 10 % aus. Sie werden für durchschnittlich 60 Euro feilgeboten (unverhandelt).