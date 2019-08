Diese Wiener Lokale müssen Studenten kennen

Die langen Sommerferien sind bald zu Ende und das Semester an der Uni geht los. Nicht jeder freut sich auf‘s Lernen oder hat in den letzten Monaten Motivation getankt, um jetzt richtig durchzustarten. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, sich vorm Semester-Start mit Kollegen zu treffen, um richtig abzufeiern - oder sich nach den Kursen auf einen Absacker zu treffen. Welche Lokale die Studenten in Wien kennen sollten? City4U hat vier herausgesucht: