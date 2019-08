So darf sie sonst nur ihr Liebster, Star-Fußballer Cristiano Ronaldo, bewundern: Ihre heißen Kurven zeigt Georgina Rodriguez nämlich gerade in sexy Dessous. Seit dem Frühjahr ist die 25-Jährige nämlich das Gesicht von Yamamay, die neueste Kampagne des italienischen Wäscheherstellers hat es aber ganz besonders in sich.