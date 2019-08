Daten aus dem Logbuch von Epsteins Privatjet sollen ebenfalls beweisen, dass der Sohn von Queen Elizabeth II. dreimal das gleiche Reiseziel wie sein langjähriger Freund und Multimillionär Epstein gehabt hatte, berichtet die britische Zeitung „Daily Mail“. Der Vergleich mit den Reisedaten den Prinzen habe ans Licht gebracht, dass sie sich in New York, London und der Karibik getroffen haben. Giuffre gab an, dass sie an letzterem Schauplatz Sex mit dem Blaublüter haben musste - Epstein besaß dort eine eigene Insel. Dass sich der Brite und das mutmaßliche Opfer gekannt haben, beweisen jedenfalls Aufnahmen.