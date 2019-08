In dieser warmen, herzlichen Geschichte geht es nicht nur um zwei Frauen die an jeweils anderen Punkten eines großen, millionenschweren Unternehmens stehen. Es geht um die zwei verschiedeneren, komplexen Charakter die versuchen ihren Platz in einer gewinnorientierten Welt zu finden und zu halten. Spürt man hier einen Hauch „Der Teufel trägt Prada“? Vielleicht.



Zum Kinostart der Tragikkomödie „Late Night“ verlosen wir nicht nur das perfekte Notizbuch, für jede Person die im Job so richtig rocken will, sondern auch den neuen Bestseller von Mindy Kaling.



Kinostart von „Late Night“: 30. August.