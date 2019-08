Sich selbst kann die 21-Jährige nämlich nicht akzeptieren. Weil sie in ihrem eigenen Kopf eine Stimme hört, die ihr sage: „Ich bin nicht gut genug. Nicht gut genug für ihn, nicht gut genug für sie oder irgendjemanden“, schrieb Thorne in einem langen Instagram-Posting. Und weiter: „Warum kann ich nicht einfach nach einem neuen Ich schauen? Mich selbst finden und mich akzeptieren? Weil ich schon jung Sex ausgesetzt war und es das Einzige ist, was ich der Welt bieten kann? Oder weil ich aufgezogen wurde in dem Bewusstsein, dass ich nicht gut genug bin?“