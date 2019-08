Während er in seinem Zelt am Ufer eines Flusses in Kanada schlief, ist ein 44-jähriger Tourist von einem Grizzlybären angefallen worden. Das Raubtier packte sein Opfer an Hals und Schulter und schleppte es in den Wald, wo es den Tod fand. Die Leiche des Franko-Kanadiers wurde am nächsten Tag aufgefunden.