„Endlich, Albtraum hat ein Ende“

Am Dienstag ordnete der sizilianische Staatsanwalt Luigi Patronaggio schließlich nach einer Inspektion des Schiffes durch Ermittler und zwei Ärzte angesichts der schwierigen Lage und der hygienischen Zustände an Bord an, die Menschen an Land zu bringen. „Endlich, der Albtraum hat ein Ende, und die 83 Menschen an Bord bekommen sofortige Hilfe an Land“, kommentierte Proactiva.