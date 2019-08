„John Wick“ gab den Anstoß

Nun dürfen sich Abertausende Genre-Fans weltweit erneut freuen. Wie das US-Branchenblatt „Variety“ in der Nacht auf Mittwoch vermeldete, habe Warner-Boss Toby Emmerich Teil vier am Dienstag bestätigt: „Wir könnten nicht glücklicher sein, mit Lana (Wachowski, Anm.) erneut in die Matrix einzutauchen“, wird Emmerich zitiert. Demnach übernimmt zumindest eine der beiden Wachowskis sowohl Regie als auch Drehbuch und Produktion des Films.