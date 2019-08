Anrainern ist es längst aufgefallen: Vor Asia-Lokalen in Schallmoos und Gnigl parken täglich Reisebusse. Offensichtlich nicht nur, weil die Touristen dort speisen, sondern weil sich die Fahrer die 50 Euro ersparen wollen, die ein Slot beim Terminal in der Paris-Lodron-Straße kostet. Beamte des Magistrats kontrollierten am Dienstag und wurden prompt fündig.