„Irgendjemand löst per Druckknopf Meldealarme aus. Feuer gibt es aber keine“, erklärt Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Bereits in drei Stockwerken mussten deswegen die zerschlagenen Sicherheitsscheiben der Alarmknöpfe ersetzt werden, nachdem die Sirenen in der Nacht auf Sonntag und Montag geheult hatten. „Die Bewohner machen sich natürlich sorgen, wenn sie mitten in der Nacht aus dem Bett geworfen werden“, so Zmug.