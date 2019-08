Kein Ende der blutigen Serie: Mordalarm Nummer 34 im Jahr 2019 in Österreich, und diesmal war wieder die Bundeshauptstadt betroffen. Am Dienstag ist in einem Wohnhaus in der Simmeringer Mühlsangergasse von der Polizei die Leiche eines Mannes gefunden worden. Ein 17-Jähriger hatte sich zuvor bei der Polizei gestellt.