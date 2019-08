Der 31-Jährige und sein Komplize (42) hatten aus einem Container auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee etwa 1,5 bis zwei Tonnen Alteisen gestohlen. Ein paar Stunden später wollten sie in dem leeren Container Altreifen entsorgen. Der Eigentümer ertappte sie aber dabei und sie flohen. Schaden: mehrere hundert Euro.