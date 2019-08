Gudenus, der mit Ex-Vizekanzler Strache dieser Frau in Ibiza auf den Leim gegangen war, hat den Wiener Anwalt vergangene Woche geklagt. In der Klagschrift ist im Detail zu lesen, wie die Anbahnung erfolgte und dass diese von langer Hand vorbereitet worden war. Mit der Klage will Gudenus erreichen, dass das Bildmaterial künftig nicht mehr gezeigt werden darf. Außerdem fordert er Geld vom Verkauf des Videos.