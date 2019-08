Wähler haben Recht auf präzise Informationen

Warum sagt er das nicht? In dieser sechsminütigen Passage habe ich herausgehört: Hofer will keine sozial-ökologische Steuern, dafür eine Senkung der Mehrwertsteuer auf erneuerbare Energien. Das hätte er in einem Satz sagen und die übrigen fünfeinhalb Minuten dafür nutzen können, zu erklären, wie er damit auch nur in die Nähe des von Österreich völkerrechtlich verbindlich zugesagten Beitrags zur Erreichung des Pariser Klimaziels gelangen will. Die Zuschauer haben ein Recht auf präzise Informationen.