Österreichs Dressur-Equipe hat bei den Europameisterschaften in Rotterdam den Teambewerb am Dienstag nur auf Rang zwölf beendet! Astrid Neumayer auf Sir Simon 12 und Florian Bacher auf Fidertraum konnten die am Vortag von Karoline Valenta auf Valenta‘s Diego und Belinda Weinbauer auf Fustanella herausgerittene Platzierung nicht verbessern. Ein Olympia-Quotenplatz blieb damit außer Reichweite.