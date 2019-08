Am Residenzplatz feierte Manner eine Premiere: Neben der süßen Produkt-Palette gibt es im Herzen der Mozartstadt das erste Manner Café in ganz Österreich. Verkaufsdirektor Mathias Walser ist mit dem Standort zufrieden: „Der Manner Shop in Salzburg läuft sehr gut. Seit Beginn schaffen wir es, jährlich den Umsatz zu steigern. Wir sehen unsere Shops als Möglichkeit, die Vielfalt unserer verschiedenen Marken an einem Ort zu präsentieren. Andererseits haben all unsere Shops die Auflage, langfristig profitabel zu sein. Unser Manner Shop am Residenzplatz schafft beides.“