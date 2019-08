Umweltbelastende Billigsttransporte

In der Politik will man das Thema aber nicht auf sich beruhen lassen. Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner sieht zwar vergaberechtlich keine Chance, Steinimporte aus China auszusperren. Die EU müsse aber versuchen, die umweltbelastenden Billigtransporte per Schiff einzudämmen: „Es kann ja nicht sein, dass wir die modernsten Autos in unseren Städten verbieten lassen wollen und gleichzeitig Schiffsladungen mit Steinen durch die Gegend fahren, wo wahrscheinlich ein millionenfacher Anteil von CO2 in die Luft geblasen wird.“ Damit müsse man sich auch in der internationalen Klimadebatte ernsthaft auseinandersetzen.