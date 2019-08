Duo singt über den „Dschungel von Wien“

Wie definiert ihr den Dschungel von Wien?

Man kann sich schnell in den Tiefen von Wien verlieren. Das stellt sich im Falle von Mr. Everybody dar, um den es in dem Lied geht. Er ist geblendet von dem Glitzerlicht, von den Nachtclubs, der Musik und den Drogen. Er ist nicht glücklich und eigentlich will er fliehen. Aber er ist gefangen. Gefangen im Dschungel von Wien.