Alle lieben frisches Wasser

Sogar bei der so wichtigen Bildsprache - also das, was man über Fotos ausdrücken will - heißt es höllisch aufzupassen: Ein asphaltierter Radweg hat für die Deutschen nämlich nicht dieselbe Wirkung wie für die Niederländer. Was aber sämtliche Zielgruppen eint ist Wasser: „Bilder von erfrischendem, kühlem, sauberem Wasser sehen alle gern.“ Kulinarik ist vielen ganz wichtig und Kern unserer Marke - während andere der Nahrungsaufnahme im Urlaub nicht viel Bedeutung zumessen.