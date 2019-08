In 20 Minuten in Innsbruck

Die Rettung ist bereits vor Ort und hat die Erstversorgung durchgeführt. Nachdem der Patient für den Flug stabilisiert ist, wirft Knaus um 11.25 Uhr wieder die Turbinen an. Ziel ist die Klinik Innsbruck, die wir nach 20 Minuten Flugzeit erreichen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wäre zu dieser Zeit kein Hubschrauber verfügbar gewesen. Um 12.10 Uhr Landung am Stützpunkt in Karres. Es bleibt der letzte Einsatz dieses Tages. Am frühen Abend wird dann aber noch eine Taubergung in der Auerklamm in Oetz geübt, wo es immer wieder zu schweren Canyoningunfällen kommt.