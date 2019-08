Langsam, aber sicher nimmt das Transfer-Theater rund um Brasilien-Superstar Neymar endgültig völlig groteske Züge an. Nachdem in den vergangenen Wochen mal mehr, mal weniger auf einen Wechsel zum FC Barcelona oder zu Real Madrid hingedeutet hatte, scheint nun tatsächlich ein weiterer Klub in das Wettbieten um den bei Paris St.-Germain gar so Unglücklichen einzusteigen. Wie die spanische „AS“ und „Globo Ersporte“ aus Brasilien berichten, habe nun auch Juventus Interesse an Neymar deponiert - stürmen also bald Neymar und Cristiano Ronaldo Seite an Seite?