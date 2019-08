Alles zeitsparend in einem Geschäft kaufen

Dazu wurden Warenkörbe für die Erstklässler der Volksschule und Neuen Mittelschule gepackt und die Preise für den gesamten Warenkorb mit Markenartikeln oder mit günstigen Alternativprodukten verglichen. Mit Hilfe dieser Übersicht können Eltern die Preise für das Gesamtpaket vergleichen. Die notwendigen Zukäufe zeigen an, ob in den Geschäften und Supermärkten alle Produkte der vorliegenden Schulartikellisten verfügbar waren oder ob ein Ersatzprodukt gewählt bzw. noch ein weiteres Geschäft aufgesucht werden muss.