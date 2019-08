Idrissou ist selbstbewusst, aber sympathisch. Was auch seine Teamkollegen bestätigen: „Wir haben den Mo ja nur aus dem Fernsehen gekannt. Aber er hatte nie Star-Allüren, war sofort Teil der Mannschaft“, weiß etwa Mitspieler Bernie Rinner. Coach Ivo Gölz schwärmt: „Mo ist kein Besserwisser. Er akzeptiert, was ich sage, trainiert jeden Tag. Vorbildlich!“ Idrissou gibt das Lob zurück: „Ivo ist ein Super-Trainer.“ Und da hatte der Kameruner ja einige. „Ralf Rangnick zum Beispiel. Er hat mir gezeigt, wie es ist, Profi zu sein. Ihm habe ich viel zu verdanken.“ „Wie ein Vater für mich“Wie Teamchef Franco Foda, der Idrissou einst in Kaiserslautern coachte: „Franco war wie ein Vater für mich. Ich werde ihn noch diese Tage anrufen.“ Am Freitag steht ja das Spiel gegen Wildon an - mit Foda-Spross Sandro. „Franco muss unbedingt zuschauen. Ich will ihm zeigen, dass ich’s noch kann!“