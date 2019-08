Ähnlicher Vorfall auch in Wien

Aufatmen auch in Wien: Wie berichtet, war der Schüler Ismael (11) im Laaerbergbad in Favoriten bei einem Sprung vom Zehn-Meter-Turm auf die Fünf-Meter-Plattform geprallt. Dabei brach er sich etliche Knochen im linken Arm. „Er konnte bereits wieder aus dem Spital in häusliche Pflege entlassen werden“, so KAV-Sprecherin Marion Wallner am Dienstag zur „Krone“.