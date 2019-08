Ein 30-jähriger georgischer Staatsbürger wird beschuldigt, am 19. August 2019 kurz nach Mittag in einem Geschäft in Pasching Elektronikzubehör und eine Handyattrappe gestohlen zu haben. Er widersetzte sich der Anhaltung durch den Ladendetektiv und flüchtete in Richtung Straßenbahn.