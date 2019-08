Sie lauerten am Förderband des Flughafens Schwechat . Doch jetzt sind zwei Franzosen, die in der Ankunftshalle Koffer und Rucksäcke von heimkommenden Passagieren entwendeten hatten, in Haft. Bei ihren Coups hatte das Duo „Glücksgriffe“ gemacht. Denn im erbeuten Gepäck befanden sich Luxusuhren und mehr.