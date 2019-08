Dauerinfektion durch multiresistenten Keim

Dazu kam ein multiresistenter Keim, der für eine chronische Infektion des Knochenmarks sorgte. In der Folge standen zwölf Operationen mit Knochentransplantation bei Spezialisten von Tirol bis Wien an. Doch diese Eingriffe zeigten leider letztlich allesamt keinerlei Verbesserung. Die junge Frau litt weiterhin an einer sich nicht mehr schließenden, offenen und eitrigen Wunde mit einer Fistel am linken Ellbogen, die bis zum Knochen reichte.